FBI: Most Wanted
Folge 12: Millionenspiel
41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Remy und sein Team verschlägt es während der neuesten Ermittlungen in ein Casino. Hier soll schon bald ein exklusiver Millionendeal abgewickelt werden. Offenbar schwebt der reiche Geschäftsmann Reggie Dinelos in großer Gefahr. Denn dieser ahnt nicht, dass ihm eine junge Frau aus Rache nach dem Leben trachtet. Können die Agenten ein Blutbad verhindern?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
