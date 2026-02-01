FBI: Most Wanted
Folge 22: Abschied
42 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Bei einer Demonstration wird eine Frau erschossen. Das FBI nimmt die Ermittlungen auf und geht zwei Männern auf die Spur, die offenbar noch mehr im Schilde führen. Die beiden haben es auf wertvolle Daten abgesehen und wittern das große Geld. Können die Agenten die Verbrecher stoppen? Außerdem nimmt Remy schweren Herzens Abschied von seinem Team und hängt seinen Job an den Nagel.
FBI: Most Wanted
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
