FBI: Most Wanted
Folge 4: Auf eigene Faust
42 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Eine Gruppe Jugendlicher wird in einem Callcenter festgehalten und zum Betrug gezwungen. Weil Sheryll einen mysteriösen Anruf erhält, nimmt sie eigenmächtig die Ermittlungen auf. Als Remy davon erfährt, ist er ganz und gar nicht begeistert. Können die Agenten dennoch den Aufenthaltsort der entführten Jugendlichen ausfindig machen und die Täter zur Strecke bringen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren