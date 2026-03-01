FBI: Special Crime Unit
Folge 19: Face Off
41 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Das FBI-Team jagt einen Killer, der es offenbar auf erfolgreiche Karrierefrauen abgesehen hat. Sein jüngstes Opfer: Eine Moderatorin, die jetzt tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Special Agent Maggie fällt unterdessen weiterhin aus gesundheitlichen Gründen aus und Nina Chase wird während ihrer Abwesenheit ins Team aufgenommen.
