FBI: Special Crime Unit
Folge 21: Kayla
40 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Vor einer Bäckerei wird ein Mann erschossen und das FBI tritt in Aktion. Bei dem Mordopfer handelt es sich um einen ehemaligen DEA-Agenten, der zuletzt im Ruhestand einem Türsteher-Job nachgegangen ist. Wurde der Mann nun von seiner Polizeivergangenheit eingeholt? Oder hatte er sein Leben durch die Arbeit in dem Nachtclub besiegelt?
Genre:Krimi-Drama, Action, Krimi, Tragikomödie, Dokudrama, Drama
Produktion:US, 2018
