Kabel EinsStaffel 4Folge 21vom 14.02.2026
Folge 21: Kayla

40 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Vor einer Bäckerei wird ein Mann erschossen und das FBI tritt in Aktion. Bei dem Mordopfer handelt es sich um einen ehemaligen DEA-Agenten, der zuletzt im Ruhestand einem Türsteher-Job nachgegangen ist. Wurde der Mann nun von seiner Polizeivergangenheit eingeholt? Oder hatte er sein Leben durch die Arbeit in dem Nachtclub besiegelt?

Kabel Eins
