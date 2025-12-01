Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 11vom 27.12.2025
Folge 11: Niemand wird zurückgelassen

41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 16

OA Zidan und seine Kollegen ermitteln in einem Fall, der politisch und brandgefährlich ist. Vier Mitglieder der Taliban sind offenbar unerkannt in die USA eingereist und nun ermordet worden ...

Kabel Eins
