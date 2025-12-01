FBI: Special Crime Unit
Folge 9: Tödliche Diamanten
41 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das FBI-Team trauert um einen pensionierten Kollegen, der bei einem Einsatz gefoltert und umgebracht wurde. Scola und Nina beginnen mit den Ermittlungen und begeben sich in die gefährliche Welt des Diamantengeschäfts ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Copyrights:© CBS
