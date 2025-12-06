Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 6vom 06.12.2025
Ein Unbekannter verübt mitten in der Stadt einen Giftgas-Anschlag mit Rizin auf eine Frau, die wenige Minuten später qualvoll erstickt. Das FBI kann einen Verdächtigen ausmachen, doch bevor die Agenten den Täter schnappen können, wird ein weiteres Opfer vergiftet. Beide Frauen standen in Verbindung zur Fracking-Industrie, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass Umweltschutz-Aktivisten für die Morde verantwortlich sind.

