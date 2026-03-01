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FBI: Special Crime Unit

Wachsende Zweifel

Kabel EinsStaffel 7Folge 10vom 28.03.2026
Wachsende Zweifel

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FBI: Special Crime Unit

Folge 10: Wachsende Zweifel

41 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 16

Jubals Informant Faheem verschwindet spurlos, taucht dann aber plötzlich bei ihm auf und behauptet, Informationen über einen Anschlag zu haben. Im Austausch verlangt er die Freilassung seines inhaftierten Bruders. Es stellt sich heraus, dass Faheem erpresst wird: Er soll einen Virus ins FBI-System einschleusen. Jubal und sein Team sind alarmiert ...

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