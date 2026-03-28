FBI: Special Crime Unit
Folge 9: Sinkflug
40 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Das FBI untersucht eine Reihe verdächtiger Todesfälle, die in Verbindung mit einer großen Fluggesellschaft stehen. Ein perfider Plan gerät ans Licht, bei dem eine Terrorgruppe die Kontrolle über die Flugsysteme der Airline erlangt hat. Jetzt müssen die Agenten gegen die Zeit kämpfen und eine Katastrophe verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren