FBI: Special Crime Unit
Folge 4: Der Stalker
39 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Eine Profilerin der Verhaltensanalyse wendet sich verzweifelt an das FBI-Team: Ihre Schwester wäre beinahe einem Kidnapper in die Hälle gefallen ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
