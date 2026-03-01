Hinter feindlichen LinienJetzt kostenlos streamen
FBI: Special Crime Unit
Folge 1: Hinter feindlichen Linien
40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Nach den heftigen Explosionen erholt sich das FBI nur langsam von dem Terrorangriff. Während Isobel in der Klinik weiterhin um ihr Leben kämpft, übernimmt Jubel die kommissarische Leitung. Maggie und OA sollen eine Einbruchsserie auf einer Insel abseits des Festlandes aufklären. Dabei bekommen sie es jedoch mit den erzürnten Bürgern zu tun, die selbst für Gerechtigkeit sorgen wollen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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