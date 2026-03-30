Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Störsender

SAT.1Staffel 8Folge 2vom 30.03.2026
Störsender

StörsenderJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 2: Störsender

40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Das FBI verhaftet zwei Diebe, die wertvolle Gemälde aus einer Galerie entwendet haben. Schnell wird den Agenten klar, dass die beiden Männer nicht die Drahtzieher des Verbrechens sind und einen viel größeren Coup verschleiern sollten. Gelingt es den Agenten, die Auftraggeber dingfest zu machen, bevor sie das Land verlassen können?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
SAT.1
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 2 Staffeln und Folgen