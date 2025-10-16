24 Stunden auf der Feuerwache 3Jetzt kostenlos streamen
Feuerwache 3 - Alarm in München
Folge vom 16.10.2025: 24 Stunden auf der Feuerwache 3
44 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Rund um die Uhr in Alarmbereitschaft: Die erste Folge zeigt eine typische 24-Stunden-Schicht auf der Feuerwache. Neben Routineaufgaben wie der Teambesprechung, der Übernahme von Fahrzeugen und einer Übung rücken die Männer auch zu verschiedenen Einsätzen aus. In einem großen Bürohaus droht möglicherweise Gefahr, auf einer der verkehrsreichsten Brücken in München brennt ein Mülleimer und im Keller einer Pizzeria lodern ebenfalls Flammen. Solche Herausforderungen können die Männer nur gemeinsam bewältigen – in der bayerischen Landeshauptstadt ist Teamwork gefragt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.