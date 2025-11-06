SUV fährt in HaltestelleJetzt kostenlos streamen
Feuerwache 3 - Alarm in München
Folge 4: SUV fährt in Haltestelle
44 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Die Männer der Wache 3 im Westend wissen nie, was sie im nächsten Moment erwartet. In dieser Folge werden die Feuerwehrleute zu einer Unfallstelle gerufen. In der bayerischen Landeshauptstadt ist ein Auto in das Wartehäuschen einer Haltestelle gefahren. Das Team unterstützt am Einsatzort Rettungskräfte, Notärzte und die Polizei, damit schwer verletzte Personen so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht werden können. Und Feuerwehrmann Dennis heiratet. Seine Kameraden wollen Dennis und seine Herzensdame mit einem „Schlauchspalier“ überraschen.
