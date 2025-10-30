Feuerwache 3 - Alarm in München
Folge vom 30.10.2025: Stichflamme aus der Pfanne
44 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Wegen verbrannten Essens wird häufig Alarm ausgelöst – besonders zur Mittagszeit. Doch in dieser Folge finden die Einsatzkräfte der Feuerwehrwache 3 im Westend in einer verrauchten Wohnung eine blitzblank geputzte Küche vor. Die Bewohnerin gibt an, nicht gekocht zu haben, obwohl die Herdplatte noch heiß ist. Und bei einer Rettungsaktion ist in der bayerischen Landeshauptstadt München Fingerspitzengefühl gefragt. Ein Eichhörnchen hat sich in einem Netz verfangen. Aber das hilflose Tier hat anscheinend gar keine Lust auf die Bekanntschaft mit der Feuerwehr.
