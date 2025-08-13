Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 13.08.2025: Der Motocross-Friedhof
Folge vom 13.08.2025
Mike spürt mit geschultem Blick seltene Kostbarkeiten auf und Kayland kalkuliert präzise die Entrümpelungskosten. Auf seine Mitarbeiter kann sich Matt Paxton voll und ganz verlassen. In dieser Folge geht das Team in Kalifornien auf Schatzsuche. Zwei Aufträge versprechen Einnahmen im fünfstelligen Bereich. In Santa Cruz hat die Truppe eine „Hot Wheels“-Sammlung, Skateboards und eine Honda CR250M Elsinore im Fokus. Und in Inglewood will Matt mit Schallplatten, Filmprojektoren und Vintage-Spielzeug Geld verdienen. Erfüllt die Ausbeute die Erwartungen?
