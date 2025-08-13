Zum Inhalt springenBarrierefrei
Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?

Der Motocross-Friedhof

DMAXFolge vom 13.08.2025
Der Motocross-Friedhof

Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?

Folge vom 13.08.2025: Der Motocross-Friedhof

45 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 6

Mike spürt mit geschultem Blick seltene Kostbarkeiten auf und Kayland kalkuliert präzise die Entrümpelungskosten. Auf seine Mitarbeiter kann sich Matt Paxton voll und ganz verlassen. In dieser Folge geht das Team in Kalifornien auf Schatzsuche. Zwei Aufträge versprechen Einnahmen im fünfstelligen Bereich. In Santa Cruz hat die Truppe eine „Hot Wheels“-Sammlung, Skateboards und eine Honda CR250M Elsinore im Fokus. Und in Inglewood will Matt mit Schallplatten, Filmprojektoren und Vintage-Spielzeug Geld verdienen. Erfüllt die Ausbeute die Erwartungen?

