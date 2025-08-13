Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 13.08.2025: Sammler auf Abwegen
44 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 6
In Perris locken Fahrzeuge und Musikinstrumente. Doch um die Schätze zu bergen, müssen Matt Paxton und sein Team in dieser Folge von „Filthy Fortunes“ große Mengen an Schrott beiseiteschaffen. Diese Aufgabe stellt auch für erfahrene Profis eine echte Herausforderung dar. Für die Entrümpelung fallen im US-Bundesstaat Kalifornien Kosten von etwa 20 000 Dollar an. Durch den Verkauf von Gitarren, Verstärkern, Trucks und Motorrädern könnte die Truppe dennoch einen Gewinn erzielen. Hat Max richtig kalkuliert? Geht die Rechnung des erfahrenen Händlers auf?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.