First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Folge 2: Aileen Wuornos
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Ein Leben voller Ablehnung, Gewalt und Einsamkeit formt aus Aileen Wuornos eine Frau, die niemandem mehr vertraut. Als Prostituierte auf der Straße kämpft sie ums Überleben, innerlich zerfressen von Wut und Enttäuschung. Was als Überlebensinstinkt beginnt, wandelt sich in tödliche Rache: Zwischen 1989 und 1990 erschießt sie sieben Männer - und wird zur ersten bekannten Serienmörderin Amerikas.
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC