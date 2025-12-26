Zum Inhalt springenBarrierefrei
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Aileen Wuornos

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 01.01.2026
Aileen Wuornos

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Folge 2: Aileen Wuornos

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Ein Leben voller Ablehnung, Gewalt und Einsamkeit formt aus Aileen Wuornos eine Frau, die niemandem mehr vertraut. Als Prostituierte auf der Straße kämpft sie ums Überleben, innerlich zerfressen von Wut und Enttäuschung. Was als Überlebensinstinkt beginnt, wandelt sich in tödliche Rache: Zwischen 1989 und 1990 erschießt sie sieben Männer - und wird zur ersten bekannten Serienmörderin Amerikas.

