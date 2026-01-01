Danny Rolling - Der Gainesville-RipperJetzt kostenlos streamen
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Folge 3: Danny Rolling - Der Gainesville-Ripper
41 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Geprägt von einem erbarmungslosen Vater, entwickelt Danny Rolling früh kriminelle Tendenzen, die in einer der brutalsten Mordserien der USA gipfeln: 1990 tötet er innerhalb von wenigen Tagen fünf Studierende in Gainesville, nachdem er bereits ein Jahr zuvor in Louisiana eine Familie ausgelöscht hatte. Seine Opfer waren vordergründig Frauen, die er verstümmelte und auf schockierende Weise drapierte. Das volle Ausmaß seiner Schuld offenbarte er erst kurz vor seiner Hinrichtung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC