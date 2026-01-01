Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 08.01.2026
41 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Geprägt von einem erbarmungslosen Vater, entwickelt Danny Rolling früh kriminelle Tendenzen, die in einer der brutalsten Mordserien der USA gipfeln: 1990 tötet er innerhalb von wenigen Tagen fünf Studierende in Gainesville, nachdem er bereits ein Jahr zuvor in Louisiana eine Familie ausgelöscht hatte. Seine Opfer waren vordergründig Frauen, die er verstümmelte und auf schockierende Weise drapierte. Das volle Ausmaß seiner Schuld offenbarte er erst kurz vor seiner Hinrichtung.

Kabel Eins Doku
