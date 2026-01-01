Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 3vom 01.01.2026
Folge 3: Ein Auge für Details

23 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Für den heruntergekommenen Hinterhof planen Joanna und Chip einen Teich mit Koi-Karpfen und ein Blumenbeet mit einer gemütlichen Sitzecke daneben. Im Inneren des Hauses ist der Trockenbau fertig, der nun verspachtelt und verfugt wird. Im Eingangsbereich werden anschließend die Wände mit grünen Fliesen verziert.

