sixxStaffel 1Folge 6
Folge 6: Das große Finale

22 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Nach vielen Wochen harter Arbeit ist das Haus am See endlich fertig. Joanna und Chip laden ihre Freunde ein, um ihnen das Traumhaus zu zeigen. Die Gäste des Paares sind begeistert von dem Ergebnis. Nun müssen Joanna und Chip nur noch einen passenden Käufer für das außergewöhnliche Anwesen finden.

