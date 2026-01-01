Fixer Upper: Das Haus am See
Folge 6: Das große Finale
22 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Nach vielen Wochen harter Arbeit ist das Haus am See endlich fertig. Joanna und Chip laden ihre Freunde ein, um ihnen das Traumhaus zu zeigen. Die Gäste des Paares sind begeistert von dem Ergebnis. Nun müssen Joanna und Chip nur noch einen passenden Käufer für das außergewöhnliche Anwesen finden.
Fixer Upper: Das Haus am See
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2024
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
