Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 03.12.2024: Thanksgiving mit Freunden
22 Min.Folge vom 03.12.2024
Perfekt für den Jahreszeitenwechsel: Joanna kreiert ein gemütliches Friendsgiving-Essen: ein reichhaltiger Auflauf, begleitet von herzhafter Preiselbeersauce und knusprigen grünen Bohnen Amandine. Als süßer Abschluss begeistert ein fruchtiger Kirsch-Mandel-Crisp, der perfekt zur Jahreszeit passt.
