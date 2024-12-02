Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 02.12.2024
23 Min.

Joanna Gaines bereitet eines ihrer liebsten Familiengerichte zu – Fatayer, ein klassisches libanesisches Rezept von ihrem Großvater Steven. Dazu gibt es einen erfrischenden libanesischen Salat, cremigen Hummus und als süßen Abschluss Baklava. Am Ende überrascht sie ihren Vater mit den Resten seines Lieblingsgerichts, was den Moment noch herzerwärmender macht.

