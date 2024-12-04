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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Snack-Ideen für die nächste Party

HGTVFolge vom 04.12.2024
Snack-Ideen für die nächste Party

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 04.12.2024: Snack-Ideen für die nächste Party

23 Min.Folge vom 04.12.2024

Joanna serviert ihre Lieblings-Snacks, ideal für gesellige Zusammenkünfte mit Freund:innen: Käsebällchen, gebackener Brie, ein würziger Spinat-Artischocken-Dip und hausgemachte Brezen mit Käsedip, die jede Party zu einem kulinarischen Erlebnis machen.

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