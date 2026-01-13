Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 13.01.2026: Junge oder Mädchen?
42 Min.
Die Purks träumen vom Eigenheim in den geschichtlich bedeutenden Dean Highlands. Die Wunschimmobilie sollte altertümlichen Charme und eine große Küche haben. Doch dann haben sie Bedenken, dass ein älteres Haus viele versteckte Kosten birgt. Werden sich die Befürchtungen der Purks bewahrheiten?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
