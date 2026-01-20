Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Gute Freunde

sixxFolge vom 20.01.2026
Gute Freunde

Gute FreundeJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 20.01.2026: Gute Freunde

42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 6

Joannas alter High School-Freund Jonathan Gulley und seine Frau Amy suchen nach 10 Jahren Auszeit ein neues, großzügiges Zuhause. Als Amys Befürchtungen vor einem erneuten Wasserschaden bestätigt werden, wird auch die alte Freundschaft der beiden Familien gefährdet.

Alle verfügbaren Folgen