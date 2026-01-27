Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 05.02.2026: Flaschenpost
42 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6
Das Ehepaar Fuchs wünscht sich ein Haus am Wasser. Schon bald kann ihm das Fixer Upper-Team einen guten Vorschlag machen und einen Besichtigungstermin vereinbaren. Zur großen Überraschung aller taucht in den Hauswänden eine Flaschenpost auf, die schon mehrere Jahrzehnte dort verborgen liegt. Und bald wird auch der Verfasser ausfindig gemacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC