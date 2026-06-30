Fixer Upper: Welcome Home
Folge 1: Ein mutiges Paar
44 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6
Lucas und Laney benötigen bei der Renovierung ihres neu gekauften Hauses dringend Hilfe von Joanna und Chip. Das Paar hat das Anwesen zu einem Schnäppchenpreis erworben, allerdings haben die Vorbesitzer Dreck und Chaos hinterlassen. Nach einer intensiven Entrümpelungsaktion fangen Jo und Chip mit dem Umbau an. Die Handwerker haben viel zu tun, doch am Ende ist das Haus kaum wiederzuerkennen.
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Fixer Upper: Welcome Home
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen