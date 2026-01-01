Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 4vom 01.01.2026
Folge 4: Sicherer Hafen

45 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Joanna und Chip widmen sich einem ganz besonderen Projekt: Die beiden renovieren eine Notunterkunft für Mädchen. Die Handwerker fangen mit den kleinen Gemeinschaftsräumen an, die sie zu einem großen Raum umbauen wollen. Während Chip die Wände herausreißt, kümmert sich Joanna um das Design. Zudem werden die Zimmer der Mädchen umgestaltet, damit die Bewohnerinnen einen sicheren und gemütlichen Rückzugort haben.

