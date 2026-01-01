Fixer Upper: Welcome Home
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Fixer Upper: Welcome Home
Die Renovierungsprofis Chip und Joanna Gaines verwandeln renovierungsbedürftige Häuser in wahre Traumpaläste. Während Chip der Handwerker und ein Mann fürs Grobe ist, kümmert sich Joanna liebevoll und mit geschultem Auge um die Inneneinrichtung - mit einer Vorliebe für originelle Flohmarktware. Beim Anblick des fertigen Hauses verlieren ihre Kunden nicht selten Tränen der Freude.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen
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