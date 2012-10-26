Flemming
Folge 6: Das Gesetz des Blutes
Als der vorbestrafte Rami Abou-Fadi, Anführer einer kriminellen Großfamilie, niedergeschossen wird, ist das LKA alarmiert: Einige Wochen zuvor wurde Ramis Bruder erschossen, noch dazu mit derselben Waffe. Walli Hoven fürchtet eine große Racheaktion der Abou-Fadi-Familie gegen den verfeindeten Maklouf-Clan. Das Angebot des "Friedensrichters" Baschar Al-Rif, den Fall ohne Polizei und Justiz zu schlichten, lehnt Walli Hoven vehement ab. Leider gelingt es Vince Flemming und Ann Gittel nicht, den schwer verletzten Rami zu einer Aussage zu bewegen, wer ihn niedergeschossen hat. Flemming will mehr über die Mentalität der beteiligten Araber erfahren, aber auch Friedensrichter Al-Rif kann nicht erklären, warum die Abou-Fadis nicht schon längst Vergeltung geübt haben.
