Flemming
Folge 7: Der Sinn des Lebens
Die 18-jährige Maja Schweikert ruft in Flemmings Radiosendung "Die Tricks der Seele" an. Sie will sich das Leben nehmen. Flemming schafft es, die verzweifelte Frau in ein Gespräch zu verwickeln und sich mit ihr zu einem Treffen zu verabreden. Kurz darauf wird die Leiche einer jungen Frau auf Zuggleisen gefunden. Alle sichtbaren Anzeichen sprechen für Selbstmord. Der Name des Opfers: Maja Schweikert. Flemming kann einfach nicht glauben, dass er sich so geirrt haben soll. Doch Walli Hoven lehnt eine Obduktion ab. Bis auf Flemmings Gefühl gibt es nicht das kleinste Indiz für ein Verbrechen. Flemming ermittelt auf eigene Faust weiter. Er lernt Majas Mutter Sandra Schweikert kennen, die sich in der Abhängigkeit von ihrem neuen Partner, dem Sportlehrer Lutz Färber, eingerichtet hat. Ratlos und verzweifelt angesichts des Verlusts ihrer Tochter gibt sie Flemming Majas Laptop, auf dem er Hinweise auf ein Suizidforum findet, in dem sich nun auch Majas Schwester Janine bewegt. Flemming ahnt, dass Janine einen eigenen Plan verfolgt, um ihre Schwester zu rächen.
