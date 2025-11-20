Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 5vom 20.11.2025
Folge 5: Soulfood-Klassiker

42 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

In dieser Folge von "Food Paradise" dreht sich alles um Futter für die amerikanische Seele: Wer sind die kulinarischen Lieblinge der Nation und wie schmecken sie? Im Land der unbegrenzten Geschmäcker gibt es keinen Soulfood-Klassiker, der nicht noch verbessert werden könnte ...

