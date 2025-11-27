Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 7vom 27.11.2025
Folge 7: Comfort Food

41 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Amerikanisches Comfort Food ist Essen für die Seele. Sei es im sonnigen Florida oder im eisigen Chicago - kulinarische Ausflüge mit Nostalgiewert steigern das Wohlbefinden. Die Reise kann in Gefilde süßer Kindheitserinnerungen oder deftiger Hausmannskost gehen, die sogar Mamas Küche in den Schatten stellt. Eins ist gewiss: Der Zauber des Comfort Food versetzt einen an Orte, die nicht von dieser Welt sind.

