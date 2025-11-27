Food Paradise
Folge 7: Comfort Food
41 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Amerikanisches Comfort Food ist Essen für die Seele. Sei es im sonnigen Florida oder im eisigen Chicago - kulinarische Ausflüge mit Nostalgiewert steigern das Wohlbefinden. Die Reise kann in Gefilde süßer Kindheitserinnerungen oder deftiger Hausmannskost gehen, die sogar Mamas Küche in den Schatten stellt. Eins ist gewiss: Der Zauber des Comfort Food versetzt einen an Orte, die nicht von dieser Welt sind.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.