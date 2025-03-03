Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Die Leiche im Koffer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 03.03.2025
Die Leiche im Koffer

Die Leiche im KofferJetzt kostenlos streamen

Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Folge 2: Die Leiche im Koffer

48 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Am 09. Mai 2018 findet ein Reinigungsteam am Straßenrand in Snohomish County einen Koffer mit verbrannten und stark verwesten Leichenteilen. Durch einen aufwendigen DNA-Test können die Ermittler nachweisen, dass es sich um die Überreste der seit zwei Jahren vermissten Jamie Haggard handelt. Sie finden Indizienbeweise, die darauf hindeuten, dass sie von ihrem Halbbruder David ermordet wurde. Doch können sie ihm die Tat auch nachweisen?

Forensic Factor - Beweise lügen nicht
SAT.1 GOLD
Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Alle 1 Staffeln und Folgen