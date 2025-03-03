Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 2: Die Leiche im Koffer
48 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Am 09. Mai 2018 findet ein Reinigungsteam am Straßenrand in Snohomish County einen Koffer mit verbrannten und stark verwesten Leichenteilen. Durch einen aufwendigen DNA-Test können die Ermittler nachweisen, dass es sich um die Überreste der seit zwei Jahren vermissten Jamie Haggard handelt. Sie finden Indizienbeweise, die darauf hindeuten, dass sie von ihrem Halbbruder David ermordet wurde. Doch können sie ihm die Tat auch nachweisen?
Genre:Krimi, Wissenschaft
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Exploration Distribution INC.