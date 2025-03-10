Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Ein mysteriöser Autounfall

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 10.03.2025
Todd Kendhammers Frau Barbara stirbt bei einem tragischen Autounfall: Ein Rohr fällt angeblich von der Ladefläche eines entgegenkommenden Trucks, bohrt sich durch die Windschutzscheibe und verletzt Barbara tödlich. Doch stimmt die Geschichte ihres Ehemanns? Die Ergebnisse der Rechtsmedizin, forensische Analysen und Feldversuche werfen erhebliche Zweifel an Todds Darstellung auf.

