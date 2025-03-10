Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 3: Nichts wie es scheint
48 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Als am 11. Dezember 2007 bei der Polizei von Quitman ein Notruf eingeht, sind die Ermittler überrascht. Mord ist in der kleinen Gemeinde selten. Am Tatort angekommen, schildert Familienvater Jason Payne, sein Stiefsohn Taylor habe erst seine Mutter Nicole und dann sich selbst umgebracht. Auf den ersten Blick spricht alles für erweiterten Suizid, doch die forensische Analyse der Tatwaffe lässt Zweifel daran aufkommen, dass der 16-Jährige die Tat wirklich begangen hat.
Genre:Krimi, Wissenschaft
Produktion:CA, 2023
