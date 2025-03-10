Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Nichts wie es scheint

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 10.03.2025
Nichts wie es scheint

Nichts wie es scheintJetzt kostenlos streamen

Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Folge 3: Nichts wie es scheint

48 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Als am 11. Dezember 2007 bei der Polizei von Quitman ein Notruf eingeht, sind die Ermittler überrascht. Mord ist in der kleinen Gemeinde selten. Am Tatort angekommen, schildert Familienvater Jason Payne, sein Stiefsohn Taylor habe erst seine Mutter Nicole und dann sich selbst umgebracht. Auf den ersten Blick spricht alles für erweiterten Suizid, doch die forensische Analyse der Tatwaffe lässt Zweifel daran aufkommen, dass der 16-Jährige die Tat wirklich begangen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Forensic Factor - Beweise lügen nicht
SAT.1 GOLD
Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Alle 1 Staffeln und Folgen