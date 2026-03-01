Mittelalterlicher DolchJetzt kostenlos streamen
Forged in Fire - Schlag die Jury
Folge 3: Mittelalterlicher Dolch
40 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Um zu entscheiden, welcher Champion gegen einen der Juroren antreten darf, werden zunächst die Klingen der Kandidaten getestet. Anschließend müssen sie den Dolch eines mittelalterlichen Ritters nachschmieden. In nur acht Stunden muss der verbleibende Champion schließlich beweisen, ob er das Zeug hat, einen Juror zu schlagen und 10.000 Dollar zu gewinnen.
Alle Staffeln im Überblick
Forged in Fire - Schlag die Jury
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
