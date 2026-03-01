Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Forged in Fire - Schlag die Jury

Mittelalterlicher Dolch

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 16.03.2026
Mittelalterlicher Dolch

Mittelalterlicher DolchJetzt kostenlos streamen

Forged in Fire - Schlag die Jury

Folge 3: Mittelalterlicher Dolch

40 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Um zu entscheiden, welcher Champion gegen einen der Juroren antreten darf, werden zunächst die Klingen der Kandidaten getestet. Anschließend müssen sie den Dolch eines mittelalterlichen Ritters nachschmieden. In nur acht Stunden muss der verbleibende Champion schließlich beweisen, ob er das Zeug hat, einen Juror zu schlagen und 10.000 Dollar zu gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Forged in Fire - Schlag die Jury
Kabel Eins Doku
Forged in Fire - Schlag die Jury

Forged in Fire - Schlag die Jury

Alle 1 Staffeln und Folgen