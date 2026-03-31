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Forged in Fire - Schlag die Jury

Feuer, Rock und Metall

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 06.04.2026
Feuer, Rock und Metall

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Forged in Fire - Schlag die Jury

Folge 6: Feuer, Rock und Metall

40 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

In diesem musikalisch inspirierten Wettkampf müssen die Kandidaten in ihren Heimschmieden ein Breitschwert fertigen. Wird der Champion den Juror schlagen und die 10.000 Dollar gewinnen?

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