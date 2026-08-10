Forged in Fire - Schlag die Jury
Folge 4: Des Schmiedes Wahl
40 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
In diesem Wettbewerb bestimmen die Kandidaten selbst ihre Tests, Materialien - und am Ende auch den Juror, gegen den sie antreten wollen. Werden sie die richtigen Entscheidungen treffen, den Juror besiegen und die 10.000 Dollar gewinnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Forged in Fire - Schlag die Jury
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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