Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 13vom 31.03.2025
23 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Der junge Schmied und Youtube-Star Alec Steele begeistert sich seit seinem elften Lebensjahr für die Schmiedekunst und die Geschichte von Waffen. In dieser Folge versucht Alec, den Faltmechanismus eines Frame-Lock-Klappmessers nachzuahmen.

Kabel Eins Doku
