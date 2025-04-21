Forged With Steele
Folge 16: Vom Dach der Welt
21 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
In seiner Schmiede in Norwich nutzt Alec Steele seine bemerkenswerten Fähigkeiten, um ein Gurkha-Kukri-Messer anzufertigen. Diese Nahkampfwaffe wurde von den Gurkha-Truppen im indischen, britischen und nepalesischen Dienst verwendet.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
