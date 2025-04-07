Forged With Steele
Folge 14: Indonesische Kralle
21 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Der junge Schmied und Youtube-Star Alec Steele begeistert sich seit seinem elften Lebensjahr für die Schmiedekunst und die Geschichte von Waffen. In dieser Folge fertigt Alec ein indonesisches Karambit aus dem 11. Jahrhundert. Es wird aus einer Million Schichten von Damaszener-Stahl gefertigt.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH