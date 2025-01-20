Forged With Steele
Folge 3: Klinge der Highlander
23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
In seiner Schmiede in Norwich stellt Alec Steele mit seinen bemerkenswerten Fähigkeiten, die er im Laufe von zehn Jahren erlangt hat, ein schottisches Claymore her, eine Variante des Korbschwertes.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
