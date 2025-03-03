Forged With Steele
Folge 9: Der Drachentöter
21 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
In seiner Schmiede in Norwich nutzt der YouTube-Star und Schmied Alec Steele seine im Laufe eines Jahrzehnts gewonnen Fähigkeiten, um sich selbst herauszufordern. Er versucht, ein Falchion zu schmieden - eine einschneidige Waffe mit gebogener, spitz zulaufender Klinge.
