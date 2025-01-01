Forsthaus Rampensau
Folge 1: Willkommen in der Hölle
89 Min.Ab 12
Die traute Zweisamkeit im Forsthaus währt für die Ersteinzüglinge nur kurz, denn schon bald soll die Almhütte so voll werden, wie noch nie. Und es werden nicht nur Freundschaften geschlossen. Die ersten Fetzen fliegen gleich zu Beginn.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV
Enthält Produktplatzierungen