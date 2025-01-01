Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 6
Folge 6: Reality-TV im Reality-TV

85 Min.Ab 12

Es kracht im Forsthaus und während die einen ihre Krallen ausfahren, schnappen sich die anderen Popcorn zum Zuschauen. Bei Patrick und Natascha hängt nämlich wieder einmal der Haussegen schief – und alle bekommen ‘s mit. Natascha will gehen, doch das kommt für Patrick gar nicht in Frage. Den Disput trägt das Paar lautstark im Zimmer aus, natürlich während der Nachtruhe im Dunkeln.

