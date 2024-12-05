Nervenkitzel zum FinaleJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau
Folge 10: Nervenkitzel zum Finale
70 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Wer muss kurz vor knapp gehen? Wer zieht ins Finale ein? Von fünf verbliebenen Paaren kann sich nur eines den Titel „Rampensau 2024“ & 20.000 Euro sichern. Fix ist: Erstmals wird sich eine Frau zur Rampensau krönen.
