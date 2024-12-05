Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau

Nervenkitzel zum Finale

ATVStaffel 3Folge 10vom 05.12.2024
Nervenkitzel zum Finale

Forsthaus Rampensau

Folge 10: Nervenkitzel zum Finale

70 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Wer muss kurz vor knapp gehen? Wer zieht ins Finale ein? Von fünf verbliebenen Paaren kann sich nur eines den Titel „Rampensau 2024“ & 20.000 Euro sichern. Fix ist: Erstmals wird sich eine Frau zur Rampensau krönen.

