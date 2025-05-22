Francis Durbridge-Collection
Folge 3: Kein Alibi für eine Leiche
Larry Campbell, smarter Typ, immer auf seinen Vorteil bedacht, versuchte in den USA die neueste Erfindung seines Bruders Roy an den zu Mann bringen. Larry hat sich viele Feinde geschaffen, denn seine Geschäftspraktiken sind nicht immer fair. Und sein Ruf als Frauenheld bestätigt die Meldung der Londoner Presse über eine Affäre mit der millionenschweren Amerikanerin Beth Sherman. Seine Freundin Claire kann Larry nur mit Mühe beschwichtigen. Larry will seinen Bruder zur Unterschrift eines Vertrages bewegen, der angeblich das Amerika-Geschäft erst perfekt macht, in Wahrheit jedoch Roy um die Einnahmen prellt. Aber Roy will erst den Anwalt Ernest Foster konsultieren, bei dem er zu Larrys Überraschung kürzlich sein Testament gemacht hat. Dieser Foster und sein Anwaltfreund David Ryder, dem er die Frau ausgespannt hat, zählen nun wirklich nicht zu Larrys Freunden. Auch sein Verhältnis zu der Journalistin Jo Mitchell, der bekannten Klatschkolumnistin, ist seit einiger Zeit getrübt. Und zusätzlich tauchen Gestalten auf, wie Mike Keller oder George Rudd, die sich von Larry ausgetrickst fühlen, ihn erpressen wollen. Als Clare Larry mit zertrümmertem Schädel in seinem Appartement findet, trauert ihm kaum einer nach. Inspektor Cleaver steht vor einem rätselhaften Fall.
